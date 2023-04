PMA: tanti dubbi dopo il “transfer”

Una domanda di: Katia

Salve dottore martedì 11 ho fatto un transfert di una blastocisti congelata in sesta giornata. Oggi sono al 5° giorno e non ho nessun sintomo, la temperatura basale è bassa e ho il seno sgonfio nonostante prenda 2 Progeffik mattina e sera, una Pleyris una puntura e Progynova. Ho fatto il transfert con dosaggio di progesterone a 16.50 secondo voi va bene? Grazie mille buona giornata.



Il dosaggio del progesterone va bene. Quello che non va bene è la sua ansia e l’attenzione eccessiva a segnali che hanno scarso significato se non quello di amplificare l’ansia. Buona giornata.

