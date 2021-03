Pochi dentini in bimba di 15 mesi

Una domanda di: Madalina

Mia figlia ha 15 mesi e ha solo 4 dentini, i due incisivi centrali superiori e inferiori. Mi devo preoccupare? Secondo il vostro parere dovrei approfondire? Sono un po’ in pensiero. Grazie mille.





Cara mamma,

la bambina andrebbe vista e visitata. La visita consente di toccare la bocca e sentire com’è l’osso, ovvero di capire se i dentini stanno per spuntare o non ci sono. Bisognerebbe anche sapere se mamma e papà hanno avuto una dentizione tardiva e, se ci sono fratellini, qual è stato il loro “calendario della dentizione”. Sarebbe importante anche vedere il viso di questa bambina, anche solo in foto, ma a me manca anche questa informazione, quindi fare ipotesi è praticamente impossibile. Le consiglio quindi di sottoporre la bambina a un controllo dentistico, a meno che il pediatra di famiglia nel corso delle visite per i bilanci di salute non abbia assicurato, valutando le gengive della bambina, che non c’è alcun problema. Con cordialità.

