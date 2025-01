Poliabortività dopo quattro gravidanze andate a buon fine: che indagini fare?

Una domanda di: Valeria

Mi trovo in una situazione un po’ strana. Ho 38 anni e ho avuto 4 gravidanze perfette in 11 anni. Dopo l’ultimo parto nel 2019, ho avuto una GEU con aborto tubarico e salpingectomia sinistra nel 2021. Successivamente due aborti precoci spontanei a 5/6 settimane nel fine 2023 e fine 2024. I medici che mi hanno seguito hanno sconsigliato di effettuare vari esami viste le mie gravidanze precedenti andate a buon fine e hanno “chiuso il caso” con il classico “può capitare…la natura fa il suo corso…ha già dato e così via”. Probabilmente mi hanno detto la verità ma mi chiedo spesso se, invece, qualche esame più approfondito non sia consigliato dato che 2/3 aborti consecutivi non sono pochi…

Grazie per le eventuali dritte.

Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini

Cara Valeria,

l’unica considerazione che mi viene spontanea è che la maggior parte delle gravidanze extra uterine ha origine da un fatto infettivo e non mi è chiaro perché dopo l’aborto tubarico è stata praticata una salpingectomia.

Può darsi che il tempo diagnostico (laparoscopia) e salpingectomia cautelativa abbiano coinciso.

Dopo questi eventi io preferisco un’indagine approfondita su infezioni del tratto genitale maschile e femminile e in ogni caso prescrivo un trattamento di bonifica antibiotica per evitare un rischio di recidiva delle gravidanze extrauterine e forse questo riduce la possibilità di aborto. Le spiego il forse.

A 38 anni la possibilità di aver due gravidanze abortive consecutive è una su 44 per un errato bilanciamento cromosomico del concepito.

Questo accertamento non è stato fatto e quindi questo è il motivo per cui il forse è doveroso. Se desidera altre gravidanze io controllerei bene il tratto genitale maschile e femminile dalle infezioni, eseguirei un’isteroscopia con biopsia endometriale, controllerai assenza di esami che depongano per autoimmunità, assumerei acido folico prima del concepimento e la possibilità che vi sia ancora un aborto spontaneo, dopo due fallimenti è di una su 294

Queste sono le mie considerazioni che spero l’aiutino a vedere con più chiarezza la sua storia riproduttiva e decidere se procedere come le ho indicato.

Un saluto molto cordiale.



