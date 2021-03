Poliabortività: quali cause?

Una domanda di: Michela

Ho 29 anni e da circa 2 anni proviamo ad avere un bambino, ma per ora ci

sono stati solo 2 aborti spontanei, di cui uno con raschiamento. Abbiamo

fatto tutti gli esami per la poliabortività e per fortuna non è emerso

nulla, ma ancora non abbiamo capito il motivo. Preciso che da piccola mi

avevano diagnosticato una Pcos (sindrome dell’ovaio policistico), mai più confermata. Ho fatto i dosaggi

ormonali e sono tutti ok (anche rapporto LH e FSH) tranne testosterone e

androstenedione che risultano un po’ alti. Questi esami potrebbero

confermare una Pcos anche se da ecografia non è evidente? La Pcos può

essere stata la causa dei precedenti aborti? E cosa si potrebbe fare per

ridurre la concentrazione di questi ormoni? La ringrazio anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

per potere definire una sindrome dell'ovaio micropolicistico occorre che ci siano almeno 2 dei 3 seguenti elementi: – iperandrogenemia o iperandrogenismo, – oligomenorrea o amenorrea, – micropolistosi ecografica. Da come scrive sembrerebbe che lei abbia solo uno di questi tre elementi. La cura è comunque una correzione dell'ovulazione, soprattutto con la somministrazione di progesterone. Se l'iperandrogenismo è corresponsabile dei suoi aborti lo sarebbe per una carenza di progesterone, non per l'eccesso di androgeni stesso. Con cordialità.