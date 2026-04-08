Poliabortività: quali esami oltre a quelli del sangue?

Una domanda di: Roberta

Ho avuto due aborti spontanei consecutivi, il primo a 9 settimane e il secondo a 6 settimane. Ho effettuato i seguenti esami, tutti risultati nella norma:

-elettroforesi dell'emoglobina

-G6PHD

-proteina C e S

-omocisteinemia

-APC resistance

-LAC e LAC ratio

-Ab antifosfolipidi

-Ab anticardiolipina

-Ab anti Beta2 GPI

-fibrinogeno

-AT III

mio marito e io siamo in attesa di eseguire cariotipo e screening per fibrosi cistica. Durante la gravidanza assumo cardioaspirina per mutazione MTHFR e altre mutazioni risultate dal pannello trombofilico di 15 mutazioni. La mia ginecologa è convinta si tratti di casualità e sfortuna. Quali altri esami dovrei fare?

