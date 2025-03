Poliabortività senza causa: si riuscirà a portare a termine una gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia

Se, dopo aver eseguito tutte le indagini del caso, non si riesce a individuare la ragione per la quale gli aborti spontanei si susseguono, si può sperare che una gravidanza arrivi a termine.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Francesca, la possibilità di avere ancora un aborto è molto modesta. Può confermarmi che durante l'isteroscopia è stata eseguita anche una biopsia endometriale che ha escluso la presenza di un'endometrite? Se è così concordo con quanto le ha detto il suo curante e rimango in attesa di buone notizie che spero ci darà al più presto Con cordialità.

Una domanda di: Francesca Ho 32 anni, nel 2019 una gravidanza terminata con taglio cesareo per posizione podalica, poi ho avuto 4 aborti nelle prima settimane, non si formava l'embrione. Nel 2023 due aborti da gravidanze biochimiche, nel 2024 aborto da uovo chiaro, nel 2025 aborto da gravidanza biochimica. Gli esami per poliabortività sono negativi al momento (trombofilie, esami immunitari, isteroscopia) . Il mio compagno ha astenozoospermia, ma il ginecologo sostiene che non è influente dato che i concepimenti avvengono. Ho voluto fare gli esami per la tiroide e sono i seguenti: TSH 1,5; FT4 10, FT3 3, TPOAb antiperossidasi 50, TG-Ab antitireoglobulina 1. Volevo sapere cosa posso fare. Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

In caso di infezioni batteriche, la tendenza attuale è di ridurre la durata della terapia con antibiotico sia perché si rivela ugualmente efficace sia in quanto un trattamento breve diminuisce il fenomento dell'antibiotico-resistenza, che rappresenta una grave minaccia per la salute di tutti. »

Gli Specialisti Rispondono

La datazione della gravidanza si effettua in prima battuta partendo dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, successivamente in base a quanto rileva l'ecografia e non considerando il valore delle beta-hCG. »

Gli Specialisti Rispondono

L'assunzione occasionale di una seconda compressa di acido folico nell'arco di 24 ore non provoca alcun danno alla gravidanza e non rende opportuno saltare l'assunzione il giorno successivo. »