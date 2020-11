Polipi dell’utero che si riformano

Una domanda di: Cezarina

Ho 49 anni e da 6 anni sono in menopausa. Circa un anno fa ho avuto delle macchie di sangue e ho fatto una ecografia transvaginale e mi hanno trovato un polipo e poi ho fatto l’isteroscopia dopodiché mi hanno detto di rifare un’altra ecografia transvaginale che purtroppo mi hanno trovato di nuovo questo polipo e il 3 di questo mese ho fatto di nuovo l’isteroscopia ma sangue non né ho perso per niente né durante l’intervento e né dopo fino oggi. Infatti, dopo quasi due settimane dall’intervento sono comparse di nuovo le macchie e vorrei sapere se è normale oppure se mi devo preoccupare. Significa che sarà per la terza volta un altro polipo? La prima volta le macchie di sangue le ho avute sempre, anche dopo l’intervento, fino a quando ho fatto la seconda volta l’isteroscopia, ma le seconda volta le macchie non le ho avuto dopo l’intervento ma solo dopo due settimane dall’esame. E’ normale tutto questo oppure ci sarà un altro intervento per la terza volta? Sono molto preoccupata. Grazie!



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

la recidiva della poliposi uterina è frequente, pertanto non deve preoccuparsi.

Una isteroscopia ben eseguita presso un centro di 3° livello sarà senz’altro risolutiva. Cari auguri.

