Polipi dell’utero: meglio fare l’isterectomia?

Una domanda di: Grazia

Sono stata operata per l’asportazione di un polipo benigno a luglio 2022.

Stamattina ho avuto una perdita di sangue molto vivo!

Avrò un altro polipo?

Si possono riformare?

Se scegliessi l’asportazione totale dell’utero risolverei il problema?

Ho 62 anni: 9 anni fa ho avuto un brutto tumore al seno.

Fino al 2022 ho preso Arimidex per 7 anni. Grazie mille.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Grazia,

probabilmente la formazione dei polipi è legata alle cure effettuate per il tumore al seno.

In merito al quesito se fare l’isterectomia, ci sarà un ginecologo curante (che conosce la tua storia e le tue condizioni di salute) con cui valutare rischi/benefici di un eventuale intervento. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

