Polipi dell’utero: possono impedire la gravidanza?

Una domanda di: Andrea

Siamo alla ricerca della seconda gravidanza, negli ultimi 7 mesi ho avuto 3

aborti spontanei interrotti tutti e 3 alle 4/5 settimane(test + beta hcg

positivi, poi dopo 4-5 giorni di ritardo arriva il ciclo), di recente ho

fatto una visita ginecologica con ecografia dove mi hanno trovato una

formazione polipoide di 6-8 mm. La ginecologa mi ha programmato

l’intervento di ISC + POLIPECTOMIA ENDOMETRIALE e mi ha detto di

sospendere la ricerca della gravidanza finché il polipo non sarà rimosso.

Vorrei gentilmente un vostro parere: il polipo può essere la causa dei continui

aborti? Quali altri esami e dosaggi posso fare per escludere un’altra

patologia? Ho quasi 34 anni e non vorrei perdere tempo prezioso mentre

aspetto di essere chiamata per l’intervento vorrei fare degli accertamenti più

approfonditi.

Ringrazio in anticipo.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Il polipo è sicuramente un impedimento al corretto impianto. Esistono però anche altre cause di poliabortività, che vanno indagate. Suggerisco di rivolgersi ad un Centro poliabortività dove saprano indicarle quli indagini effettuare. Con cordialità.