Polipi endocervicali: si possono togliere in gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Vorrei sapere se è possibile togliere i polipi endocervicali in

gravidanza, e se ci sono dei rischi. Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

se i polipi endocervicali fuoriescono dallo orifizio uterino esterno, sono rilevabili alla visita, sono grossi e tendono a sanguinare sicuramente si possono togliere con le dovute accortezze da parte di chi opera. Se sono piccoli e non sanguinanti si possono lasciare anche in sede. Sinceramente non capisco perché chiede a me il da farsi: è lo specialista che l’ha visitata a dover decidere valutando il rapporto rischi benefici, stabilendo se è opportuno o no. Forse lei ha sentito due pareri contrastanti e in questo caso demanda a me il giudizio salomonico? Se è così, non posso aiutarla visto che non ho la possibilità di visitarla e quindi di avere davvero il polso della situazione. Si fidi del suo curante, ascolti quel che le dice, non potrà certo essere un ginecologo “a distanza” a indicarle la cosa migliore da fare. Con cordialità.

