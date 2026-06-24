Polipi uterini asportati e rapidamente riformati: che fare?

Una domanda di: Michela Ho fatto a fine gennaio un'isteroscopia con asportazione di due polipi uterini perché avevo mestruazioni abbondanti e lunghe. Adesso tutto è tornato come prima, in effetti dall'esame istologico era risultato che avrebbero potuto riformarsi velocemente. Dovrò fare di nuovo un'isteroscopia? Posso mai farla ogni 5 mesi? La ringrazio per la risposta.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Michela,

probabilmente soffri di iperplasia endometriale, non so se fai altre terapie…e quanti anni hai, (entrambi i dati sono fondamentali quando si chiede un parere medico). Comunque potrebbe esserti utile effettuare per qualche mese una cura con progestinici. Ovviamente è solo un'ipotesi che formulo senza avere le informazioni essenziali. Sarà il tuo curante, comunque, a valutarne l’opportunità, in base alle tue caratteristiche. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto