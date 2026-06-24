Polipi uterini asportati e rapidamente riformati: che fare?

A volte una cura con progestinici può tenere sotto controllo la formazioni di polipi uterini, ma spetta al ginecologo curante stabilire se è opportuno affrontarla.
Una domanda di: Michela Ho fatto a fine gennaio un'isteroscopia con asportazione di due polipi uterini perché avevo mestruazioni abbondanti e lunghe. Adesso tutto è tornato come prima, in effetti dall'esame istologico era risultato che avrebbero potuto riformarsi velocemente. Dovrò fare di nuovo un'isteroscopia? Posso mai farla ogni 5 mesi? La ringrazio per la risposta.
Sara De Carolis
Gentile Michela,
probabilmente soffri di iperplasia endometriale, non so se fai altre terapie…e quanti anni hai, (entrambi i dati sono fondamentali quando si chiede un parere medico). Comunque potrebbe esserti utile effettuare per qualche mese una cura con progestinici. Ovviamente è solo un'ipotesi che formulo senza avere le informazioni essenziali. Sarà il tuo curante, comunque, a valutarne l’opportunità, in base alle tue caratteristiche. Cari saluti.
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Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »
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