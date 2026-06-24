Polipi uterini asportati e rapidamente riformati: che fare?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/06/2026 Aggiornato il 24/06/2026

A volte una cura con progestinici può tenere sotto controllo la formazioni di polipi uterini, ma spetta al ginecologo curante stabilire se è opportuno affrontarla.

Una domanda di: Michela
Ho fatto a fine gennaio un'isteroscopia con asportazione di due polipi uterini perché avevo mestruazioni abbondanti e lunghe. Adesso tutto è tornato come prima, in effetti dall'esame istologico era risultato che avrebbero potuto riformarsi velocemente. Dovrò fare di nuovo un'isteroscopia? Posso mai farla ogni 5 mesi? La ringrazio per la risposta.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Michela,
probabilmente soffri di iperplasia endometriale, non so se fai altre terapie…e quanti anni hai, (entrambi i dati sono fondamentali quando si chiede un parere medico). Comunque potrebbe esserti utile effettuare per qualche mese una cura con progestinici. Ovviamente è solo un'ipotesi che formulo senza avere le informazioni essenziali. Sarà il tuo curante, comunque, a valutarne l’opportunità, in base alle tue caratteristiche. Cari saluti.

Polipi uterini asportati e rapidamente riformati: che fare?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Fastidio dopo la polipectomia

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

E' normale avvertire un po' di fastidio locale dopo l'intervento di asportazione dell'utero.   »

Sanguinamento abbondante dopo l’asportazione di un polipo

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

È opportuno consultare il chirurgo che ha effettuato la polipectomia, nel caso in cui nei giorni successivi all'intervento aumentino le perdite di sangue.   »

Polipi dell’utero: possono impedire la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

La presenza di un polipo nell'utero può impedire l'impianto dell'embrione, ma le cause dei ripetuti aborti possono anche essere altre.   »

Secrezioni giallastre dopo l’asportazione di polipi cervicali

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

E' normale che dopo un intervento di polipectomia effettuato sul collo dell'utero vi siano perdite insolite.   »

Sanguinamento dopo l’asportazione di un polipo

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Dopo un'isteroscopia operativa è normale che si verifichino perdite di sangue.   »

Le domande della settimana

Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.   »

Puntura di tafano (con reazione) in gravidanza: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le punture di tafano si infettano facilmente, quindi è prudente fare vedere al medico la zona colpita perché potrebbe essere necessario assumere un antibiotico.   »

Gemelli: “colpa” della mamma o del papà?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La possibilità di avere due gemelli dizigoti (non identici) è influenzata dalla mamma (familiarità per gemelli dizigoti e alta statura), mentre i gemelli identici sono frutto di una pura casualità.   »

Statine assunte da lui e concepimento: ci sono rischi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le statine assunte dall'aspirante papà non influiscono né sulla sua fertilità né espongono il bambino al rischio di nascere con anomalie.   »

Piccolissima con reflusso che non passa nonostante il farmaco

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 