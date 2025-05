Polipi uterini: possono impedire la gravidanza?

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

dare una risposta alla domanda che pone non è semplice. Bisognerebbe sapere quanti anni ha e come si è arrivati alla diagnosi. In linea generale, la presenza di polipi uterini può non impedire il concepimento ma certamente può interferire con l'impianto della gravidanza e quindi portare ad un aborto spontaneo. Dal suo punto di vista, però, sarebbe importante un maggiore approfondimento della situazione, per esempio con una biopsia dell'endometrio, per capire qual è la causa di questo aspetto polipoide dell'endometrio. Cordialmente.



Vabbè, magari a 43 anni ed una iperplasia endometriale pre cancro. E sempre mi chiedo, ma questi ginecologi che fanno le diagnosi, poi stanno muti?





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto