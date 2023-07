Polipo cervicale in attesa di rimozione: si può avere una gravidanza?

Una domanda di: Anna

Oggi ho fatto un isteroscopia diagnostica dove mi hanno riscontrato un polipo cervicale. Mi hanno messo in lista di attesa per resettoscopia ma ci vogliono 3 mesi, nel frattempo posso sperare di avere una gravidanza? il mio ginecologo mi ha detto che comunque il posto dove si trova ostacola il passaggio. La ringrazio anticipatamente.



Cara Anna, in caso di gravidanza un polipo cervicale cresce di dimensioni e può dar luogo a sanguinamenti anche copiosi. Se il peduncolo di impianto è alto nel canale cervicale ci possono essere problemi emostatici e quindi rimuoverlo è la misura cautelativa più ragionevole. Anche se è probabile che molte donne con polipi cervicali abbiano gravidanze perfette senza alcun problema, vi è una differenza tra saperlo prima e non fare nulla e invece riscontrarlo in gravidanza senza che abbia dato problemi. Penso invece che il polipo non possa svolgere un’azione contraccettiva e quindi se facciamo la prima scelta, quella più cauta, le attenzione contraccettive sono indicate. Con cordialità.

