Polipo cervicale in gravidanza: può essere pericoloso?

Una domanda di: Eleonora

Salve,

oggi 7 settimane + 4 giorni vado per un controllo perché sanguino (ancora non avevo fatto nessuna visita) e mi trovano un polipo cervicale con ematomi retrocoriali.

Per fortuna il battito del feto c’era, ma lo hanno visto piccolo per l’età gestazionale (8 mm). Può essere che il polipo influisca ed è pericoloso?

Grazie.