Polipo endometriale e concepimento

Una domanda di: Emanuela

Ho eseguito esami ormonali: ormone antimulleriano 2,89.

Testosterone 1,35.

Progesterone 1,2.

Fsh 5,61

Prolattina 21,98

Estradiolo 33

Lh 3,6.

Ho eseguito isteroscopia diagnostica dove è risultato un polipo

endometriale. Eseguita isteroscopia operativa due giorni fa. Pensate che posso avere

gravidanza spontanea, e che il polipo potesse non favorire la possibilità di

concepimento? Mi può dare qualche consiglio in merito?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Sicuramente un polipo rende più difficile concepire. Gli esami ormonali di base vanno bene, questo però non ci dice se sta ovulando.

Un concepimento spontaneo è sempre possibile, ma la prognosi si fa valutando tutta la situazione della coppia.

