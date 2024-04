Polipo endometriale o grumo di sangue?

Una domanda di: Valentina

Buon giorno dottore, dopo svariate ecografie, dopo un aborto spontaneo a dicembre ho deciso di cambiare ginecologo perché aveva localizzato un polipo endometriale (il mio endometrio non è mai tornato nelle dimensioni normali) ho chiesto un parere altro medico e mi ha detto subito che non è un polipo ma un grumo di sangue a breve farò l’isteroscopia, poi mi ha trovato ovaio microcistico mai nessuno mi aveva detto nulla, e mi ha prescritto Inofolic phd sono arrivate le mestruazioni di solito durano cinque giorni, invece sono al settimo giorno e continuo ad avere perdite rosse intense: secondo lei è normale? Mi ha dato questo farmaco ma non mi ha spiegato a che serve …



Cara Valentina,

l’isteroscopia ci dirà se è un polipo o un coagulo. Secondo me è un piccolo residuo di tessuto placentare e qualche volta basta scalzarlo con la punta dell’isteroscopio per sistemare il tutto. Dopo una gravidanza o un aborto l’ormone che regola la maturazione follicolare, l’FSH, rimbalza a valori più elevati dopo essere stato soppresso dall’ormone della gravidanza. Questo può dare qualche sussulto ovarico e mimare un quadro di ovaio multicistico. Non ho abbastanza elementi, non conosco neppure la sua età, per confermare o meno questa ipotesi diagnostica e quindi ragionare su utilità o irrilevanza della funzione di Inofolic, che è un integratore alimentare e non un farmaco. Infine, quando un ciclo è irregolare è sempre buona norma eseguire un test di gravidanza per escludere un concepimento inaspettato.

Se il test è negativo tranquillità in modo che lei riprenda a ovulare bene come in passato: stress e preoccupazioni sono un grosso ostacolo per la fertilità.

Saluti cordiali e ci terrà informati sull’esito dell’isteroscopia.

