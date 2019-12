Polipo endometriale: può impedire l’inizio di una gravidanza?

Una domanda di: Antonella

Durante un controllo ginecologico mi hanno scoperto un polipetto nell’utero. Il ginecologo mi ha prescritto la folina da prendere.

Poi mi ha prescritto gli esami del sangue e la isteroscopia. Ho già fatto tutto. Adesso sto aspettando solo la chiamata per l’intervento. Vorrei sapere dopo l’intervento quando tempo devo aspettare ancora per poter avere una gravidanza? E la folina per quando tempo la devo prendere? Quindi, secondo lei, la gravidanza non arrivava perché ho questo

polipetto? Aspetto la risposta. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora,

direi che è prudente attendere almeno un mese prima di cercare la gravidanza, dopo essersi sottoposta alla polipectomia per via isteroscopica (ovvero all’asportazione del polipo).

La folina andrà assunta quotidianamente da quando riprende la ricerca del concepimento e almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza.

Rispetto alla sua ultima domanda direi che non sappiamo ancora con certezza se la causa dell’insuccesso nell’ottenere la gravidanza fosse da attribuire al polipo endometriale … è comunque un’ipotesi ragionevole, che verrà confermata dalla realtà dei fatti.

