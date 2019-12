Polipo endometriale: si può comunque cercare una gravidanza?

Una domanda di: Carmen

Vorrei un’informazione, se è possibile. Mi è stato riscontrato un polipetto, ho fatto l’isteroscopia e sono in attesa di essere chiamata per l’intervento di asportazione.

Posso avere rapporti non protetti oppure è meglio in questo momento evitare una gravidanza?



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, non mi ha precisato per quando sia in programma la sua isteroscopia ma le posso confermare che è opportuno che lei ora eviti la gravidanza perché, qualora rimanesse incinta, il polipo endometriale potrebbe essere causa di un aborto spontaneo e anche l’isteroscopia potrebbe ostacolare il buon andamento di una eventuale gravidanza agli esordi.

Capisco che stiamo chiedendo un sacrificio a lei e al suo compagno ma è davvero importante, mi creda.

Vedrà che il vostro sogno si realizzerà, è solo questione di tempo e di avere un pizzico di pazienza…

La saluto e aspetto sue notizie se desidera, cordialmente.

