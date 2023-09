Polipo endometriale: si toglie in isteroscopia?

Una domanda di: Deborah

Salve ho 31 anni, mi e stato riscontrato sospetto polipo endometriale e ispessimento.

Non capisco se l’isterescopia sarà diagnostica e si riesce a levare questo polipo, o dovrà essere operativa: ho molta confusione.

Allego referto.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Deborah,

in isteroscopia diagnostica i piccoli polipi possono essere eliminati nella stessa seduta ambulatoriale.

Un medico esperto è in grado durante la fase esplorativa di capire se il polipo può essere escisso in sede ambulatoriale o richiede lo strumento resettivo per cui è necessario andare in sala operatoria.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

