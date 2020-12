Polipo in gravidanza

Una domanda di: Maria

Salve volevo chiederle un’informazione giusto per vederci un attimo chiaro. Si può affrontare una gravidanza con un polipo all’ utero? Sono incinta di

5-6 settimane. Ci sono rischi?

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

la presenza di un polipo endometriale generalmente rappresenta un problema prima del concepimento in quanto può ostacolarlo. La sua presenza in corso di gravidanza generalmente non impedisce il buon proseguimento della gestazione, salvo casi eccezionali con impianto della gravidanza proprio sul polipo.

Non resta dunque che attendere il controllo ecografico, che scioglierà ogni suo dubbio. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto