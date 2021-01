Polipo in gravidanza: può causare sanguinamento?

Una domanda di: Mariella

Buongiorno, sono incinta alla nona settimana e questa è la mia prima gravidanza. Ho gia programmato la visita ginecologica che avverrà tra due giorni e che certamente allevierà maggiormente alcune preoccupazioni derivanti da perdite ematiche regolari ormai da 10 giorni, che si presentano ogni qual volta mi rechi in bagno per fare pipì. Non nascondo che un grande spavento l’ho avuto lo scorso fine settimana quando le perdite da marroni e mucose sono diventate decisamente piu rosse, tanto da indurmi a correre al PS per scongiurare qualsiasi grave conseguenza. L’esito della visita ginecologica in ospedale, fortunatamente, ha evidenziato la camera gestazionale intatta e l’embrione di due centimetri con battito, ma altresì la presenza di un polipo di circa due cm che sembrerebbe provocare questi sanguinamenti. Da allora, circa una settimana, continuano le perdite sia marroni che piu rossastre, riscontrate su proteggi slip e quando mi asciugo dopo la minzione. Spero tutto questo non pregiudichi la gravidanza; vorrei un gentile parere, seppur il mio ginecologo potrà tra pochi giorni indicarmi la migliore terapia da seguire. Ringrazio anticipatamente.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il controllo ha evidenziato un decorso regolare della gravidanza e la presenza di un polipo che, da quanto mi riferisce, probabilmente è a origine cervicale. Tale situazione è frequente e nella stragrande maggioranza dei casi non rappresenta un problema per il

decorso della gravidanza.

Il suo specialista di fiducia saprà tranquillizzarla in tal senso. Cari saluti.

