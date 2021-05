Polipo individuato e poi … sparito

Una domanda di: Maria

Ho fatto la trasvaginale e mi hanno trovato un polipo

endometriale con peduncolo vascolare di 13×10×4. La mia

ginecologa mi ha quindi prescritto l’isteroscopia diagnostica e operativa. Ho fatto l’esame

il 17, giorno dopo la fine delle mestruazioni, e non mi hanno trovato niente. E’ possibile non

trovare nulla a causa del fatto che ero vicina al periodo mestruale? Però dopo il

esame non mi hanno dato il CD, adesso ho le perdite di colore scuro: è

normale? Grazie!



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Maria,

può capitare che il polipo sospettato durante l’ecografia transvaginale non venga poi rilevato con l’isteroscopia.

Meglio così, è una buona notizia! Quello che potrebbe essere accaduto è che il polipo sia andato incontro a necrosi spontanea, cioè in parole semplici sia andato incontro a un processo di autodistruzione …L’importante è che tu stia bene. Per quanto riguarda le perdite sono una normale conseguenza dell’isteroscopia, non preoccupano. Cari saluti.

