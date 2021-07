Polipo nell’utero: si può avere una gravidanza?

Una domanda di: Luisa

Sono una ragazza di 25 anni e mi hanno trovato un polipetto di 2 cm nel mio utero nella camera gestionale, spesso ho perdite di sangue sia prima del ciclo che dopo il ciclo. Ora stiamo avendo rapporti liberi e volevo sapere se c’erano problemi ad avere un bambino, grazie in anticipo.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, sinceramente non capisco la sua richiesta. La camera gestazionale (non gestionale) è il sacchetto dove si trova il bambino durante la gravidanza, mentre lei mi parla di un polipo. Se la gravidanza non c’è, come mi sembra di aver capito non c’è neppure una camera gestazionale. Se il polipo c’è le consiglierei di toglierlo prima di affrontare una gravidanza. Il sanguinamento che riferisce prima e dopo i giorni delle mestruazioni è compatibile con la presenza di un polipo. Con cordialità.

