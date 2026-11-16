Una domanda di: Maria Grazia Sono alla ricerca di una gravidanza da 2 anni e mezzo, adesso ho appena compiuto 40 anni. Sia io che mio marito abbiamo svolto tutti gli accertamenti, dopo questi, la diagnosi è: infertilità idiopatica. Il mio AMH è buono (4,62 ng/mL), tube pervie con destra a decorso tortuoso, spermiogramma con valori nella norma. Durante un'isteroscopia è stato trovato un polipo nel canale cervicale vicino all'istmo uterino di 0.6 cm, dopo avere fatto la resettoscopia, il polipo all'esame istologico è risultato vascolare, cistico e fibroghiandolare. La mia domanda è: dopo la rimozione del polipo, che possibilità concrete ho di concepire naturalmente senza ricorrere alla procreazione medicalmente assistita?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

dai dati che mi ha fornito direi che, ora che il polipo cervicale è stato rimosso, non ci sono più ostacoli alla ricerca del concepimento per via naturale.

Non abbia eccessivo timore per via della sua età, anche visto e considerato il valore promettente di AMH. Mi permetto di proporle di imparare i metodi di regolazione naturale della fertilità. Sono estremamente semplici e allo stesso tempo efficaci sia per ricercare che per rinviare le gravidanze, purché siano appresi da un'insegnante qualificata. Se vuole approfondire, c'è il metodo dell'ovulazione Billings che si basa solo su osservazione del muco cervicale e sensazione a livello intimo (genitali esterni per intenderci) altrimenti il metodo sintotermico del tipo CAMEN o Roetzer che oltre al muco e alla sensazione tiene conto della temperatura basale al risveglio. Qui i link delle due scuole per imparare questi metodi, l'insegnamento è gratuito e alcune insegnanti (solitamente donne) lo effettuano online.

https://www.metodobillings.it/ https://www.metodinaturali.it/

Sono convinta che l'ascolto del proprio corpo sia imprescindibile per noi donne e che possa essere anche fonte di informazioni davvero utili anche per i medici curanti.

Mi permetto di ricordarle l'assunzione di acido folico nel dosaggio di 400 microgrammi/die (se possibile lontano da the e latticini) e...speriamo di risentirci presto con buone nuove!

Cordialmente.



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