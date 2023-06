Poliposi: si può ignorare?

Una domanda di: Claudia

Buongiorno dottore vorrei un parere su una poliposi e adenomiosi. Allatto ancora e sono in ansia. Non vorrei fare nessun operazione. Ci posso convivere

senza fare niente?





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Claudia,

certo che può convivere con questa situazione senza fare nulla. Un piccolo scrupolo da valutare sulla base del riscontro ecografico è quello di effettuare una biopsia endometriale che si può eseguire ambulatorialmente per sincerarsi delle caratteristiche del tutto tranquille della poliposi.

Sulla base di questo riscontro deciderà poi, insieme al suo curante, se archiviare questo aspetto, se mantenerlo sotto controllo con una terapia, ad

esempio, una pillola contraccettiva o se riconsiderare i passaggi diagnostici e terapeutici che ha fatto presenti.

L’adenomiosi ha rare possibilità di costituire un problema medico, ma può esserlo da un punto di vista riproduttivo, (non sembra visto che sta ancora

allattando). La poliposi può evolvere soprattutto dopo i 40 anni e quindi una decisione su come tenerla sotto controllo può essere presa con attenzione, senza ansie

ingiustificate, ma non può essere archiviata come una caratteristica anatomica priva di rilievo.

Con cordialità.



