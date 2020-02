Poliuretano: è dannoso in gravidanza?

Una domanda di: Sabrina

Mio marito lavora nel campo dell’edilizia quindi usa anche prodotti particolari. Ultimamente spesso viene a casa con i capi di

abbigliamento sporchi di schiuma poliuretanica, ovviamente secca. Io prendo e lavo come sempre, ma essendo incinta di 16 settimane ora mi viene un

dubbio. Toccare queste giacche sporche di queste sostanze o averle in casa può essere dannoso per il bimbo? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, dalle ricerche che ho potuto effettuare sul poliuretano ho imparato che questa sostanza è molto più diffusa di quanto ci si potrebbe aspettare. I materassi “a memoria di forma” sono composti da poliuretano e le schiume di poliuretano si impiegano nella costruzioni dei tetti e come isolanti nell’edilizia (come sa bene suo marito).

In campo biomedico, può costituire parti di dispositivi medici quali i pacemakers e i rivestimenti di alcune protesi mammarie.

Come può notare, è un prodotto molto versatile e direi sostanzialmente innocuo per l’essere umano. Anche se non esistono ad oggi studi scientifici sull’uomo che garantiscano l’innocuità del poliuretano sulla riproduzione femminile e maschile, gli studi sperimentali sugli animali non hanno mostrato effetti avversi.

In conclusione, direi che la sua esposizione alla schiuma essiccata di poliuretano non può costituire un rischio per la gravidanza in corso.

Spero di averla rincuorata, a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

