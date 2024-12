Pollachiuria occasionale in un bambino

Una domanda di: Valentina

Ho notato che mio figlio di 4 anni ha minzione frequente ogni volta che ha infezioni virali delle vie respiratorie superiori (raffreddore e tosse). Lo stimolo frequente non è accompagnato da bruciore o dolore, non è associato ad un aumento della sete e di notte sparisce. Si risolve spontanemamente dopo 3/4 giorni. Può questa minzione frequente essere associata, anche se non capisco perché, alle infezioni virali delle alte vie respiratorie? Devo fare accertamenti come ad esempio un’ urinocoltura anche

se il bambino non si lamenta e anche se la pollachiuria si risolve sempre da sola dopo pochi giorni? Grazie molte.





Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora, per scrupolo ho chiesto anche conferma allo specialista in nefrologia pediatrica e nemmeno lui ha ipotesi da offrire. Saremmo entrambi dell’idea di trascurare il problema senza fare alcun accertamento. Con cordialità.

