Pomata a base di ibuprofene: può nuocere in gravidanza?

Una domanda di: Mariella

Ho appena scoperto di essere incinta di 2-3 settimane, e ieri e oggi

ho applicato LASONIL crema su un grande ematoma formatosi da un urto sul

polpaccio, ho potuto creare dei danni? Ho paura visto che l’anno scorso ho

avuto un aborto spontaneo.

In attesa di un riscontro la saluto.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Mariella,

alcuni studi hanno osservato un’associazione tra l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, classe a cui appartiene l’ibuprofene, principio attivo del Lasonil, e un maggior rischio di aborto spontaneo.

La dose di farmaco assorbita dopo applicazione cutanea è, però, molto bassa ed è pertanto improbabile che l’uso effettuato possa avere aumentato questo rischio.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

