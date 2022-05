Ponfi rossi, dolenti e pruriginosi in seguito alle iniezioni di progesterone

Una domanda di: Chiara

Gentile Dottore, le scrivo questo messaggio poiché in seguito alla somministrazione del Lentogest intramuscolo ho avuto un’eruzione cutanea con ponfi rossi e pruriginosi che mi fanno tanto male. Ho chiesto alla mia ginecologa se potevo usare una pomata al cortisone in quanto sono alla 18 settimana di gestazione e ha acconsentito ma sinceramente ho un po’ di timore in quanto è appunto cortisone e dovrei usarlo almeno per un mese, visto che le punture le devo fare per quel periodo. Lei cosa mi consiglia? Ho provato la Calendula e il Tea tree ma nulla da fare.



Gentile signora, non posso certo liquidare un problema come quello che lei espone con un sì o con un no rispetto all’uso del cortisone. In casi come il suo si impone una visita dermatologica per capire bene cosa sta succedendo ed essere sicuri dell’origine dell’eruzione che lei descrive. La presenza di ponfi rossi, dolenti, pruriginosi deve infatti essere valutata attentamente e se dipende da una reazione allergica a un prodotto medicinale richiede anche un’accurata valutazione riguardo l’opportunità di sospenderne o continuarne l’assunzione. Mi è impossibile dirle di più, non conoscendo bene la situazione e non avendo modo di visitarla, quindi la invito senz’altro a farsi controllare da un dermatologo. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

