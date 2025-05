Poppata al seno dopo 4 ore dall’assunzione della pillola del giorno dopo: ci sono rischi?

Una domanda di: Celeste Cosa succede ad allattare la bimba dopo 4 ore dall' assunzione della pillola del giorno dopo? Mia figlia è allattata esclusivamente al seno non prende il biberon neanche con il mio latte tirato io l'ho fatta mangiare stamattina alle 10.30 ed è da allora che lei non mangia provo in continuazione a proporle il biberon ma nulla. Preciso che la bambina ha 3 mesi.



Carissima mamma,

lei non mi ha detto quale tipo di pillola del giorno dopo ha assunto e poiché ne esistono di due tipi le rispondo per entrambi. I farmaci vengono considerati compatibili in allattamento se non superano il 10% di dosaggio relativo. Se la pillola assunta è a base di Levonorgestrel non ci sono rischi in quanto si lega alle proteine plasmatiche materne e non passa nel latte; se invece ha assunto l’altra formulazione a base di Ulipristal acetato il passaggio nel latte materno è solamente dell’1% e quindi assolutamente compatibile, legandosi inoltre anche questa formulazione con le proteine plasmatiche materne, l’assorbimento intestinale è inesistente per la presenza di contenuto ricco di lipidi come è appunto il latte materno. Quindi può tranquillamente allattare sua figlia. Cordialmente.









