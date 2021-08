Portatori sani di talassemia: quante probabilità di trasmetterla?

Una domanda di: Michela

Salve mi servirebbe un’informazione. Io e mio marito siamo portatori sani

di beta talassemia al 99%. Infatti ho avuto la prima gravidanza ma ho avuto

un aborto spontaneo con distacco di placenta al terzo mese, poi una seconda

gravidanza che ha portato alla nascita di un bellissimo bambino ma purtroppo talassemico. Volevo

sapere provando la terza gravidanza c’è la possibilità di avere un altro

figlio con talassemia? Attendo risposta, grazie.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

la trasmissione della beta-talassemia da due genitori portatori sani è questione di probabilità. E queste probabilità si ripropongono identiche a ogni nuova gravidanza.

I vostri figli hanno una probabilità su quattro di essere sani; due possibilità su quattro di essere portatori sani, una possibilità su quattro di essere colpito.

Non vi sono dunque certezze e tutti i vostri figli potrebbero anche essere talassemici (oppure i prossimi sani). Una coppia di portatori sani di talassemia per sapere se il figlio sia affetto dalla malattia hanno solo un mezzo, che è rappresentato da un’indagine invasiva, l’amniocentesi. Solo con questo esame, che però ovviamnete si può effettuare solo a gravidanza iniziata, si può avere la certezza che il figlio sia sano o malato. Con cordialità.

