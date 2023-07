Positiva all’Escherichia coli in gravidanza: che fare?

Una domanda di: Filomena

Sono a 18 settimane + 1 giorno e da un paio di giorni è emerso che sono positiva all’Escherichia coli con carica batterica a 100 mila. La mia ginecologa mi ha detto che può essere perché io bevo poco. Ha detto che la carica batterica è bassa e mi ha detto che per 5/6 giorni devo bere 2 litri di acqua al giorno e ripetere uricoltura se non si è abbassata allora passare agli antibiotici: Rocefin intramuscolo per 6 giorni. Vorrei un consiglio da un altro specialista. A novembre ho avuto un aborto spontaneo a 16 settimane e adesso ho paura che possa ripetersi.



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina Gentile Signora, la presenza di batteri nelle urine in gravidanza ed in assenza di sintomi (batteriuria asintomatica) è evenienza frequente. Attualmente è oggetto di discussione quale sia la reale rilevanza di tale condizione, ciononostante le attuali linee guida consigliano di trattarla tramite l’uso di una terapia antibiotica mirata. Solitamente, il ricorso ad un antibiotico quale il ceftriaxone (Rocefin), ossia una cefalosporina intramuscolare non è considerato un presidio di prima scelta. Saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto