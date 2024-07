Positiva all’HPV: posso aver contagiato la mia bambina?

Una domanda di: Bibiana

Di recente ho fatto un pap test ed è risultato positivo per la presenza del papilloma virus con ceppi ad alto rischio 59 e 73. Mi è venuto un dubbio. Mia figlia, che ha 9 anni si è spesso asciugata le parti intime dopo il bidet con il mio asciugamano intimo. C’è il che possa aver contratto il virus anche la bambina? Se il rischio c’è come posso sapere se la bambina lo ha contratto?



Carissima,

le donne che non hanno avuto rapporti sessuali non hanno il tumore del collo dell’utero nemmeno se vivono in comunità. Francamente non penso che possa essersi contagiata e comunque un rischio eventuale arriverà quando lei stessa avrà rapporti, non ora. Non abbiamo problemi con le figlie di donne con l’HPV ed essendo tutte le donne prima o poi positive, ed essendo la condivisione di effetti intimi praticamente la norma io non mi preoccuperei per niente. La bambina farà la vaccinazione quando sarà chiamata a effettuarla ed è tutto a posto!



