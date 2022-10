Positivi al Covid: si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Carlotta

Ho 35 anni e mio marito 36, dopo una gravidanza andata male l’anno scorso per via di una malattia cromosomica siamo nuovamente alla ricerca ma in questo momento abbiamo sia io che lui contratto il covid (abbiamo entrambi 3 dosi di vaccino ). Occorre aspettare qualche tempo (se sì, quanto) o possiamo continuare la ricerca nonostante siamo positivi al covid? Il covid inoltre peggiora la qualità dello sperma o degli ovociti? Grazie.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti Gentile signora, potete tranquillamente cercare una gravidanza, non c'è nessun problema. Il coronavirus non peggiora la capacità riproduttiva dell'uomo e della donna. Con cordialità.