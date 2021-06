Positivo o no questo test di gravidanza?

Una domanda di: Lusy

Ho effettuato un test di gravidanza con un anticipo di 3-4 giorni: sulla confezione è indicato che si può fare proprio 3-4 giorni prima della presunta data di arrivo della mestruazione. Volevo chiedervi, ma la linea la vedo soltanto io o c’è? Il motivo per cui è appena visibile dipende dall’ anticipo con cui ho fatto il test?

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la foto che mi ha mandato non mi permette di esprimermi perché mostra una sola linea e non eventualmente la seconda poco accentuata di cui lei parla. In base all’immagine che mi ha spedito, che evidenzia una sola linea (e non la seconda, neppure sbiadita), posso anche pensare che lei ritenga di vedere l’altra linea a causa di una suggestione. Posso solo dirle che se è incinta, l’ormone beta-hCG che si individua nelle urine materne (e anche nel sangue) a gravidanza iniziata colora la seconda linea. I test sono molto affidabili quindi, in caso di gravidanza, due linee compaiono anche se magari una delle due appare più scolorita. Comunque sia, se le mestruazioni non dovessero arrivare nella data presunta (ammesso che ce ne sia una grazie a un ciclo regolare) il giorno dopo ripeta il test. Tenga presente che se il ciclo è lungo, diciamo superiore a 30 giorni, è possibile che la gravidanza venga rilevata dal test più tardi rispetto a quanto accade in caso di ciclo più corto. Mi faccia sapere, se lo desidera. Con cordialità.

