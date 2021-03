Possiamo aver concepito?

Una domanda di: Fabio

Buon pomeriggio dottore, il 28 febbraio ho avuto un rapporto con mia

moglie che ha 48 anni e 5 mesi, non me ne sono accorto ma ho avuto un orgasmo

ma era strano mi sembrava tanto liquido seminale cosa dice che c’è qualche

possibilità di averla messa incinta?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile lettore,

non credo, a 48 anni non si concepisce, anche se qualche volta si ovula. Con cordialità.

