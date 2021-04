Posso allattare con le mestruazioni?

Una domanda di: Lucia

Salve ho 32 anni e un bimbo di 19 mesi che allatto ancora….solo per addormentarsi e la notte mi cerca e si attacca. Mi sono tornate anche le mestruazioni. Volevo sapere se va sempre bene allattare….ho provato anche a dare a colazione il latte ma lo sputa. E quindi anche la mattina prima di alzarsi dal letto lo allatto. In attesa di risposta la ringrazio.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se ho capito bene non allatta dunque “solo” la sera e di notte a anche al mattino. Comunque sia non c’è nessun problema a continuare ad allattare anche se sono ricomparse le mestruazioni. Non c’è infatti nulla di vero nella vecchia credenza secondo cui il latte non è più buono quando si ripristina il ciclo mestruale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

