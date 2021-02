Posso allattare dopo aver assunto EllaOne?

Una domanda di: Giorgia

Salve dottore,

le scrivo perché ho preso la pillola EllaOne dopo un’ora dal rapporto con mio

marito. Ho una bimba di quasi 5 mesi e dopo 3 ore dalla somministrazione del

farmaco ho dovuto darle il latte materno perché era affamata. Cosa comporta

questo farmaco a lei? Grazie in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, nel foglietto illustrativo del farmaco ci sta scritto

testualmente “Se prende questo medicinale mentre allatta, non allatti per

una settimana dopo averlo assunto. Durante questo periodo si raccomanda di

tirare il latte per stimolarne e conservarne la produzione, ma di gettarlo

via. Gli effetti dell’allattamento nella settimana successiva all’assunzione

di questo medicinale sono sconosciuti”. Non so quindi dirle quali problemi

potrebbe riportare la bambina, perché non è riportato nella letteratura

scientifica. Quello che si sa è che EllaOne non va assunta in allattamento,

ma forse lei non ha detto al farmacista che stava allattando quindi non è stato possibile fornirle questa informazione. Si attenga ora all’indicazione data

dall’azienda farmaceutica che produce il prodotto, offrendo a sua figlia il

latte artificiale per una settimana. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto