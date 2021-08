Posso aver concepito nonostante la pillola del giorno dopo?

Una domanda di: Giulia

Salve dottore, ho un dubbio che mi assale da un po’ di tempo. Ho avuto le

ultime mestruazioni il 24.12.20, il giorno 8.01.21 ho avuto un rapporto non

protetto seguito dall’assunzione della pillola del giorno dopo entro le

24h. Ho avuto un ulteriore rapporto non protetto il 20 e successivamente il

25 gennaio.

Attendevo le mestruazioni il giorno 22 gennaio, avendo un ciclo che oscilla

tra i 29, 30, 31 giorni. Attualmente sono al nono mese di gravidanza. La mia

domanda è: nonostante l’assunzione della pillola il concepimento può essere

avvenuto durante il primo rapporto oppure c’è una possibilità che riguardi

gli altri due avuti successivamente ?

La ringrazio in anticipo, spero di essere stata chiara nella domanda.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

se i suoi cicli sono normali e riconosce i giorni fertili attraverso il muco, e se l’8 gennaio era il giorno ovulatorio, allora credo che quello sia il rapporto fecondante.

La pillola del giorno dopo, Norlevo, infatti, non impedisce ovulazione e concepimento e, se assunta dopo il concepimento, non sembra essere più efficace nell’impedire che la gravidanza compaia.

Quanto ai rapporti successivi, verosimilmente non ha osservato muco quindi verosimilmente nnon sono avvenuti nel periodo fertile (cinque giorni che precedono l’ovulazione egiorno dell’ovulazione).

L’ipotesi alternativa è che l’8 gennaio fosse ancora lontana dall’ovulare e che ovulazione concepimento siano avvenuti con i rapporti successivi.

Però, senza sapere nulla di lei e della sua capacità di individuare i periodi fertili del ciclo, è impossibile rispondere con precisione al suo quesito.

Però, senza sapere nulla di lei e della sua capacità di individuare i periodi fertili del ciclo, è impossibile rispondere con precisione al suo quesito.

Nei fatti, il piccolo nasce all'interno di una coppia che ha saputo accettarlo, nonostante evidenti timori iniziali. Credo che siate fortunati tutti tre. Con cordialità.