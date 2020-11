Potrei essere incinta?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno! Volevo chiedere un’informazione. La mia ultima mestruazione è arrivato l’8/10/2020.

Il 24/10/2020 ho avuto un rapporto completo non protetto e da una settimana ho fastidio ai seni e i capezzoli li sento più sensibili.

Dato che non ho mai avuto questi sintomi prima della mestruazione successiva che dovrebbe arrivare a momenti volevo chiedere se potrebbe essere un sintomo di gravidanza. Ho letto un po’ su internet e potrebbe essere ma non voglio darmi false speranze. Ho fatto dei test di gravidanza quelli canadesi blu uno il 1/11 uno il 2/11 e uno il 5/11 e hanno dato tutti risultato negativo. Prima di farne altri volevo vedere se arrivano le mestruazioni. Ma se quei giorni hanno dato risultato negativo vuol dire che non sono incinta giusto? La ringrazio e spero in una sua risposta.

Buona giornata.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Chiara,

da quanto Lei descrive, le mestruazioni avrebbero dovuto arrivare due giorni fa, l’8 novembre. Se fossero arrivate, saprebbe già la risposta, altrimenti tra un paio di giorni può ripetere il test di gravidanza. Può effettuare quello sulle urine, usando i kit fai da te, oppure in alternativa il dosaggio dell’ormone beta-hCG nel sangue (ma non è questa la prima scelta, salvo diversa indicazione del ginecologo curante).

I test canadesi sono validi, ma a volte la gravidanza può partire con qualche giorno di differenza.

Vero è che i suoi sintomi fanno pensare ad una gravidanza iniziale, in bocca al lupo!

