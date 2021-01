Posso essere incinta?

Una domanda di: Luana

Ho il ciclo regolare, ho 48anni, da diversi giorni ho una forte

nausea, giramenti di testa, fastidio nei confronti dell’odore del cibo, voglia di

riposare, ci tengo a dire che non lavoro. Possono essere segni di gravidanza? Spero

in una risposta. Grazie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Non ci dà informazioni sulla data dell’ultima mestruazione e sui tempi e modi dei rapporti sessuali protetti o meno, nei giorni fertili o meno.

Può essere gravidanza? Nessuno può confermarlo o escluderlo sulla base delle informazioni che ci fornisce.

Quando aspetta le mestruazioni? Sono in ritardo?

Può essere una forma virale di qualche tipo?

La sua pressione arteriosa è soggetta ad alterazioni? Cara signora, per togliersi il dubbio che mi espone c’è un mezzo semplice, sicuro, veloce ed è rappresentato dal test di gravidanza. Lo esegua nel caso in cui la mestruazione fosse in ritardo.



