Posso essere incinta?

Volevo un’informazione riguardante un dubbio che mi attanaglia da un po’di giorni. Allora la mia ultima mestruazione è arrivata il 23 marzo, di solito i miei cicli sono di 30 giorni. sIl 27 marzo ho avuto un rapporto non protetto: potrei essere rimasta incinta? Grazie e aspetto una sua risposta.



in linea teorica no, perché sempre in linea teorica l’ovulazione dovrebbe essersi verificata intorno al 6 aprile, quindi il periodo fertile dovrebbe essere iniziato intorno al 31 marzo-1° aprile. Questo vale appunto il linea ipotetica, ipotizzando appunto che l’ovulazione avvenga a metà ciclo, inteso come intervallo di tempo tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quelal successiva. In caso di ritardo delle prossime mestruazioni è comunque consigliabile, per scrupolo, effettuare il test di gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

