Posso essere incinta?

Una domanda di: Michelle

Salve dottore e anzitutto grazie per aver risposto alle mie precedenti domande.

Ad oggi le mestruazioni ancora non sono arrivate e da calendario dovevano venirmi quattro giorni fa.

Però stamattina ho fatto un ulteriore test di gravidanza sulle urine

clearblue risultato NEGATIVO.

La situazione è la seguente: sono passati ad oggi 21 giorni dall ultimo e unico rapporto non protetto e

19 giorni dall’ assunzione della pillola ellaone.

I test sulle urine fatti di primo mattino(urine molto concentrate) sono

NEGATIVI.

Ora, la parentesi gravidanza indesiderata posso ritenerla chiusa e stare

tranquilla?

I comuni test di gravidanza che si acquistano in farmacia, dopo quanti

giorni dall’ultimo rapporto a rischio danno un risultato definitivo?

Posso attendere serena le mestruazioni?

La ringrazio per l’ulteriore attenzione che mi rivolgerà.

Buon lavoro! E grazie!



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

credo che la gravidanza non si sia presentata.

La inviterei a cercare di individuare i giorni fertili e a gestire consapevolmente sessualita e fertilità.

Scoprirà meccanismi bellissimi dai quali anche lei, come tutti, ha avuto origine. I test di gravidanza sulle urine vanno effettuati il primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Prima non conviene perché è possibile non ottenere un risultato attendibile (falsi negativi).

Desidero aggiungere una riflessione: non si metta mai nella condizione di non accogliere.

A presto.

