Posso essere incinta?

Una domanda di: Francesca

Sto cercando la seconda gravidanza, ho 27 anni e il mio primo bimbo ne ha 5.

Ho smesso la pillola a giugno il primo ciclo è arrivato regolare, come sono sempre stata.

Ora l’ovulazione avrei dovuto averla il 23/08 e ho trovato infatti del muco. Ho avuto rapporti 9 giorni post ciclo, il giorno dell’ovulazione (23/08) e quello dopo (24/08), ci sono possibilità che io sia incinta? E se sì quando potrei fare un test? Anche prima della data del ciclo?

Grazie infinite e cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

le probabilità di essere incinta ci sono sempre per una donna in età fertile che ha rapporti non protetti nel periodo dell’ovulazione. Aggiungo, in riferimento a quanto a scritto e solo a titolo di informazione generale che non si può dare inizio a una gravidanza dopo l’ovulazione, in quanto il concepimento avviene il giorno dell’ovulazione, che è l’unico in cui l’ovocita è disponibile per la fecondazione. E’ comunque molto difficile anche stabilire “a tavolino” quando cade il giorno dell’ovulazione, che non sempre e non matematicamente cade proprio a metà ciclo, comunque la presenza di muco fertile che lei ha rilevato segnala senz’altro il periodo fertile. Lei dunque ha avuto rapporti quando la possibilità di concepire c’era senz’altro. Posto tutto questo, come più e più volte ho scritto, il test di gravidanza è meglio non farlo troppo presto, ma attendere il primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Basta quello fai-da-te che si esegue sulle urine. Le ricordo di continuare ad assumere l’acido folico – una compressa da 400 microgrammi al giorno – per tutta la ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre: serve a prevenire una grave malformazione del bambino, la spina bifida. Cari saluti.

