Posso essere incinta anche se prendo la pillola?

Una domanda di: Giorgia

Ho 44 anni e da agosto assumo la pillola anticoncezionale senza interruzione per “curare” i miei cicli troppi abbondanti.

Da ottobre il mio ciclo è assente (so che, con la pillola che assumo Zoely, il ciclo può scomparire) ma il dubbio di una gravidanza è sempre vivido! Ho già 3 figli e vorrei capire quante possibilità ci potrebbero essere di una eventuale gravidanza data la mia, non giovanissima età, e l’assunzione del farmaco, anche nel caso non fossi stata ligissima nell’assunzione (non ho mai però saltato più di 24 ore). Purtroppo sono impossibilitata ad andare ad acquistare un test di gravidanza, appena potrò lo farò, ma volevo intanto capire se ci potesse essere il rischio o la possibilità è davvero remota!

La ringrazio anticipatamente.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, tutti i metodi contraccettivi ormonali sono contraddistinti da una percentuale di fallimento inferiore all’1%. Tale fallimento nella stragrande maggioranza dei casi è da addebitare ad un’assunzione irregolare oppure ad un’interferenza di tipo farmacologico oppure ad un male assorbimento del farmaco per disturbi del tubo gastroenterico (vomito, diarrea). Se a questo lei aggiunge l’età matura, i rischi di concepimento sono ancora inferiori.

Il test di gravidanza è comunque facilmente reperibile in farmacia e non necessita di ricetta medica. Nel dubbio …

Cordiali saluti.

