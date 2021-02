Posso essere incinta dopo un rapporto protetto dal profilattico?

Una domanda di: Caterina

Le scrivo perchè in questi giorni sto sperimentando un’ansia particolare a causa della paura di una gravidanza indesiderata. Ho avuto un rapporto completo, ma protetto con metodo di barriera quale il preservativo maschile in data 24 gennaio. Il venerdì successivo (giorno antecedente alla presunta ovulazione) ho avvertito dolori al basso ventre e delle perdite ematiche presumibilmente legate all’ovulazione tra sabato e domenica che però ho già sperimentato in precedenza, senza possibilità di una gravidanza. Ho paura di farmi prendere eccessivamente dalle mie paranoie prospettandomi una gravidanza in presenza di sintomi di diversa natura e di ingenerare così un processo psicologico che mi porti a sperimentarne altri. Secondo lei è possibile che io sia incinta oppure sto solo avvertendo fasma-sintomi?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

non ho ben compreso cosa mi stia domandando, comunque sia provo a rispondere. Una gravidanza si instaura quando nel corso del rapporto sessuale il liquido seminale maschile entra nella vagina da dove gli spermatozoi risalgono fino alle tube, in cui avviene il concepimento. Se nel rapporto sessuale di cui mi riferisce è stato usato correttamente il profilattico e quindi non c'è stato alcun contatto tra il liquido seminale del suo partner e i suoi genitali non c'è ragione di essere preoccupata. Il mio consiglio è comunque quello di discure con il suo ginecologo l'opportunità di adottare un metodo contraccettivo che possa farla stare completamente tranquilla, visto che il profilattico non raggiunge questo scopo. Cari saluti.