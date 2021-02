Posso essere incinta nonostante la pillola del giorno dopo?

Una domanda di: Miriam

Il 2 gennaio ho dovuto prendere la pillola del giorno dopo in quanto durante il rapporto si è rotto il preservativo. Ho preso la pillola a 10 ore dal fatto. Ho un ciclo abbastanza irregolare, ho avuto le mestruazioni per l’ultima volta il 23 dicembre (concluse il 29) e ad oggi non ho ancora il ciclo. Devo preoccuparmi? Ho già preso la pillola del giorno dopo anni fa per lo stesso problema ed è sempre andato tutto bene. Grazie.





posto che l’assunzione del contraccettivo d’emergenza può determinare irregolarità mestruale e, quindi, far ritardare l’arrivo delle mestruazioni, credo che a questo punto sia opportuno che lei effettui il test di gravidanza perché in effetti dall’ultima mestruazione è trascorso un mese abbondante. La pillola del giorno dopo (o dei 5 giorni dopo, lei non mi riferisce quale delle due ha assunto) non assicura infatti un’efficacia del 1005. Con cordialità.

