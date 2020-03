Posso essere incinta se il test è negativo?

Una domanda di: Veronica

Salve, a novembre ho sospeso la pillola. A dicembre ho avuto il ciclo dopo 37 giorni, a gennaio ho avuto il ciclo a 27 giorni. Adesso non mi vengono

dal 17 gennaio oggi 28 febbraio nulla.. ho dolore basso ventre sinistro, un po’ di nausea quando sento odori forti. Ho effettuato due test e sono

negativi. Sono andata dal ginecologo il mese scorso ed era tutto ok: posso sperare di essere in gravidanza??



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, certo che possiamo sperare in una gravidanza!

L’assenza del ciclo mestruale è il primo potenziale indizio di gravidanza in una donna in età fertile che abbia rapporti liberi.

Il test negativo che lei ha effettuato ci scoraggia un po’ in questo senso, ma potrebbe essere stato eseguito troppo precocemente rispetto alla data effettiva del concepimento.

Inoltre, non mi ha riportato la sua età né da quanto tempo lei stesse assumendo la pillola…in ogni caso, una volta sospesa la pillola, è possibile anche che occorrano alcuni mesi per tornare ad avere cicli mestruali regolari e questo spiegherebbe il suo caso qualora le dovesse arrivare il ciclo in ritardo.

I sintomi che lei avverte sono da attribuire all’effetto del progesterone, l’ormone della seconda fase del ciclo ossia quella post-ovulatoria, lo stesso ormone, in dosi molto più elevate, sostiene la gravidanza. A mio avviso il test di gravidanza andrebbe ripetuto a distanza di una settimana da oggi e, qualora risultasse negativo, ancora a distanza di una settimana, sempre che non le arrivi prima la mestruazione.

Se i test continuano a risultare negativi, ma le mestruazioni non si ripresentassero, vale la pena che lei consulti il suo ginecologo per farsi prescrivere degli esami del sangue per valutare come stanno i suoi ormoni.

Resto sicuramente a sua disposizione, spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



