Posso prendere la pillola del giorno dopo?

Ho mancanza di ciclo mestruale da quasi 2 mesi, ho eseguito 2 test di gravidanza ed è negativo. Però ieri sera ho avuto un rapporto non protetto, posso prendere oggi la pillola del giorno dopo? Grazie per la risposta.



Cara signora, non sta a me dirle se ricorrere o no al contraccettivo di emergenza che le donne maggiorenni (come penso lei sia) non a caso possono acquistare di loro iniziativa senza necessità di ricetta medica. Non so niente della sua situazione, non mi ha scritto neppure quanti anni ha, non ho idea della causa della sua amenorrea, le ipotesi possibili sono molte: sovrappeso importante o al contrario magrezza eccessiva? Accumulo di stress? Sindrome dell’ovaio policistico? Alterazioni della tiroide? Imminenza della menopausa? Ripeto non ho informazioni quindi non saprei che dirle: mi dispiace ma sta a lei decidere. Le consiglio comunque un controllo ginecologico con ecografia perché un’amenorrea non giustificata da una gravidanza (se lei è in età fertile) che si protrae per due mesi di seguito deve suggerire di consultare lo specialista.Con cordialità.

