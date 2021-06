Posso prendere l’aereo con la placenta bassa?

Una domanda di: Maria

Mi è stata riscontrata a 18 settimane la placenta bassa, la dottoressa mi ha detto di non preoccuparmi perché risale da sola nel 90%dei casi. Ho un solo dubbio tra qualche giorno dovrei prendere l’aereo per una tratta che dura 50 minuti posso prenderlo? La mia dottoressa mi ha detto di sì mi ha solo consigliato di mettere delle calze specifiche per ridurre il rischio di trombosi. Volevo avere un altro parere per partire tranquilla.





Anna Maria Marconi

Gentile signora, prenda serenamente l’aereo. Per quanto riguarda le calze elastiche io non conosco la sua condizione fisica e, in particolare, non so se è aumentata di peso in modo esagerato: è questo il caso infatti in cui indossarle è opportuno. In generale per tratte così brevi, che impongono di stare sedute meno di un’ora, non è che siano proprio indispensabili: sarebbe come suggerire di metterle ogni volta che lei si siede sul divano a guardare un film. Con cordialità.

